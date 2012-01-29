«Фокус» назвал 25 самых успешных писателей Украины

Журнал «Фокус» обнародовал рейтинг 25 самых успешных писателей Украины. Возглавила его Лада Лузина.

Как объяснили организаторы рейтинга, он формировался в несколько этапов. В предварительный список вошли современные авторы, которые издавались за последние десять лет, номинанты и лауреаты литературных конкурсов и премий. Итоговый список из 25 писателей был составлен по количеству экземпляров, которые были проданы в книжных магазинах, сетях и интернет-магазинах в 2011 году.

Как отметил «Фокус», в список не попали авторы жанровой литературы «в чистом виде», книги которых распространяются преимущественно по каталогам.

Партнерами проекта были Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, сеть «Читай-город» и «Книжный супермаркет», издательство «Фолио», книжный клуб «Клуб семейного досуга», интернет-магазин «Лавка Бабуин», Yakaboo и сеть магазинов ЕMPIK.

Так выглядит ТОП-25 украинских писателей.

1. Лада Лузина (119 тыс. 98 проданных экземпляров)

2. Василий Шкляр (103 тыс. 688 проданных экземпляров)

3. Люко Дашвар (100 тыс. 797 проданных экземпляров)

4. Андрей Кокотюха (25 тыс. 897 проданных экземпляров)

5. Сергей Жадан (24 тыс. 434 проданных экземпляра)

6. Ирэна Карпа (20 тыс. 276 проданных экземпляров)

7. Ирэн Раздобудько (15 тыс. 19 проданных экземпляров)

8. Наталия Сняданко (10 тыс. 796 проданных экземпляров)

9. Андрей Курков (9 тыс. 358 проданных экземпляров)

10. Юрко Издрык (7 тыс. 656 проданных экземпляров)

11. Любко Дереш (6 тыс. 506 проданных экземпляров)

12. Лина Костенко (5 тыс. 553 проданных экземпляра)

13. Марина и Сергей Дяченко (4 тыс. 787 проданных экземпляров)

14. Александр Ирванец (2 тыс. 984 проданных экземпляра)

15. Юрий Андрухович (1 тыс. 927 проданных экземпляров)

16. Артем Чех (1 тыс. 111 проданных экземпляров)

17. Таня Малярчук (1 тыс. 55 проданных экземпляров)

18. Светлана Поваляева (976 проданных экземпляров)

19. Оксана Забужко (722 проданных экземпляра)

20. Тарас Прохаско (592 проданных экземпляров)

21. Генри Лайон Олди (513 проданных экземпляров)

22. Олесь Ильченко (282 проданных экземпляра)

23. Юрий Покальчук (256 проданных экземпляров)

24. Лариса Денисенко (255 проданных экземпляров)

25. Лесь Подервянский (244 проданных экземпляра)

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