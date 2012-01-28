Браконьер обстрелял рыбинспектора

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе приговор браконьеру, который обстрелял из ружья инспектора госрыбоохраны и его помощника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонгосрыбоохраны, такое постановление было вынесено коллегией судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда, рассмотревшей апелляцию адвоката на приговор Бериславского районного суда Херсонской области от 31 октября 2011 года.

Приговором суда первой инстанции 38-летний житель области был приговорен по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины к 3,5 годам лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа. Подсудимый был признан виновным и осужден за то, что 5 октября 2007 года, находясь на берегу Днепра возле Берислава, из хулиганских побуждений и с целью запугивания районного государственного инспектора рыбоохраны и его общественного помощника, которые мешали ему заниматься незаконным выловом рыбы с помощью сеток, намеренно выстрелил два раза из охотничьего ружья по автомобилю, в котором те находились.

В результате обстрела помощник инспектора получил легкие телесные повреждения. Также был поврежден автомобиль.

Суд первой инстанции взыскал с браконьера в пользу государства 6,6 тыс. грн., в пользу инспектора госрыбоохраны - 11,55 тыс. грн. и его помощника – 10 тыс. грн.

Апелляционный суд признал, что назначенное наказание является достаточным и необходимым для предупреждения новых преступлений.