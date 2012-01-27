Янукович дал своим чиновникам высшие дипломатические ранги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приравнял должности в Администрации Президента к должностям, приписанным к дипломатическим рангам Украины.

Об этом идет речь в указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Так, Президент приравнял к должности «Чрезвычайный и Полномочный Посол» должности:

«советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

советник Президента Украины - руководитель Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

руководитель Управления по вопросам европейской интеграции Администрации Президента Украины».

К должности «Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса» В.ЯНУКОВИЧ отнес должности:

«первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

руководитель Управления, заместитель руководителя Управления - заведующий отделом Управления по вопросам европейской интеграции Администрации Президента Украины».

«Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса»:

«заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом, заведующий отделом Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины;

заместитель руководителя Главного управления - руководитель управления, заместитель руководителя управления - заведующий отделом, заведующий отделом Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины;

заместитель руководителя Управления - заведующий отделом, заведующий отделом Управления по вопросам европейской интеграции Администрации Президента Украины».

Также Президент приравнял ряд должностей в АП к должностям «советник первого класса», «советник второго класса», «первый секретарь первого класса».