В Луганской области из-за сильных морозов школьники сидят дома

Из-за сильных морозов в Луганской области, на 19-ти территориях, приостановлен учебный процесс в начальной школе, на одной – полностью.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении образования и науки Луганской облгосадминистрации.

На каникулы отправлены ученики начальной школы в Луганске, Антраците, Стаханове, Кировске, Алчевске, Красном Луче, Первомайске, Ровеньках, Свердловске и в 8-ми районах: Антрацитовском, Троицком, Кременском, Старобельском, Перевальском, Краснодонском, Славяносербском, Новоайдарском.

Сегодня полностью не работают все 11 школ Меловского района (1158 учащихся), где утром было 27° мороза.

В управлении также сообщили, что территориям даны рекомендации в случае повышения температуры возобновить учебу, а при усилении морозов прекратить занятия и в старших классах. Рекомендовано также начинать занятия с 10.00.

По данным метеоцентра, сегодня в Луганске в 8.00 было 18,4° мороза, в 11.00 – 14,3° мороза.