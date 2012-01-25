Пластиковые пакеты уже через год попадут под запрет?

07:54, 25 января 2012
Общество
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Законопроект - на сайте министерства

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает с 1 января 2013 года запретить производство, использование, ввоз и платное или бесплатное распространение на территории Украины полимерных пакетов объемом менее 20 л с толщиной пленки менее 0,025 мм (кроме разлагаемых полимерных пакетов).

Об этом говорится в законопроекте “Об ограничении производства, использования, ввоза и распространения в Украине полимерных пакетов”, размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, цель законопроекта — обеспечить бесперебойное функционирование инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, улучшение состояния благоустройства.

Законопроектом предлагается установить, что виновные в нарушении требований этого закона лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

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