30 львовских таможенников допились до того, что начальство не узнали

На Львовской таможне уволены 30 работников, которые находились в нетрезвом состоянии на рабочем месте в Новогоднюю ночь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время брифинга во Львове председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК.

Он отметил, что в Новогоднюю ночь часть работников таможни находились в нетрезвом состоянии, что подтвердили данные проведенного медицинского обследования.

«Есть разные степени опьянения. Некоторые работники, которых мы уволили, не могли узнать руководителя Департамента борьбы с коррупцией центрального аппарата Гостаможслужбы Украины”, – отметил И.КАЛЕТНИК.

Сегодня во Львове состоялась рабочая встреча делегаций таможенных служб Украины и Польши во главе с председателем Государственной таможенной службы Украины И.КАЛЕТНИКОМ и заместителем министра финансов – генеральным директором Таможенной службы Республики Польша Яцеком КАПИЦЕЙ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины и Польши, в частности, совместную подготовку ведомств к проведению Евро-2012.

Главы таможенных ведомств Украины и Польши подписали протокол по договоренностям о дальнейшем сотрудничества, которые позволят значительно упростить и ускорить пересечение украинско-польской границы, повысить эффективность борьбы с контрабандой на границе с Евросоюзом, будут содействовать развитию бизнеса, пограничной торговли и инвестициям.