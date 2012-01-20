В Польше задержали четырех украинок

10:12, 20 января 2012
Общество
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Дело передали в суд

Работники Пограничной службы Польши на днях задержали четырех гражданок Украины, которые работали в Польше с нарушением законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Пограничной службы, две украинки (25 и 26 лет) нелегально работали на кухне в одном из заведений курорта Закопане на юге Польши. Женщины задержаны, а дело передано в суд, после приговора которого они будут вынуждены оставить территорию Польши.

Кроме этого, еще двое украинок работали на сортировке овощей вблизи города Тарнув. Гражданки Украины имели оформленную заявку на трудоустройство в Польше, но работали на другого работодателя, что также является нарушением законодательства.

Всем четырем украинкам за нелегальную работу, кроме необходимости выехать из Польши, грозит штраф, размер которого определит суд.

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