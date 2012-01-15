При пожаре под куполом мечети в Астане погиб рабочий

В результате пожара в мечети "Хазрет Султан" в Астане погиб один человек, пожар потушен, сообщает МЧС Казахстана.

В мечети произошло возгорание строительных лесов под центральным куполом. На месте пожара обнаружено тело погибшего рабочего.

Причина пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются. Ранее глава МЧС Казахстана Владимир Божко сообщил, что по предварительным данным причиной инцидента стали сварочные работы.

Тушение пожара осложнялось тем, что огонь находился высоко, в верхнем куполе здания. Огонь охватил 800 кв. метров.

Крупнейшую в Центальной Азии мечеть планировали открыть к 20-летию независимости Казахстана в декабре 2011 года, однако из-за недоработок президент Нурсултан Назарбаев заявил, что строительные работы продолжатся еще год.