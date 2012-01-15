В урочище «Эвелина» найдено еще более 100 боеприпасов

В Хмельницкой области в урочище «Эвелина» вблизи поселка Ярмолинцы за минувшие сутки выявлено еще 104 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре УМЧС в области, группой пиротехников изъято и обезврежено 56 артиллерийских снарядов и 48 взрывателей к ним.

Как сообщал УНИАН, 11 января в этом урочище было выявлено 370 боеприпасов времен войны. На следующий день пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления МЧС в Хмельницкой области нашли там еще 317 взрывоопасных предметов.

В целом, на протяжении 2009-2011 годов пиротехники осуществили 43 выезда в урочище «Эвелина», во время которых выявлено, обезврежено и уничтожено 1 тыс. 865 взрывоопасных предметов времен войны, очищена территория площадью 9 га.