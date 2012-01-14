Врача, которая заразила детей ВИЧ-инфекцией, осудили на 5 лет, и лишили права заниматься медицинской деятельностью на два года. Дело закрывали за отсутствием состава преступления, дважды отправляли на доследование, а главную фигурантку оправдывали. На последнее заседание женщина не пришла. До сегодня она работала в должности заместителя председателя мариупольской станции переливания крови.

Трем девочкам, которым в первые дни жизни осужденная влила плазму, зараженную ВИЧ-инфекцией, скоро исполнится 7 лет. За это время их болезнь переросла в последнюю 4-ю стадию СПИДа.

"Дети находятся на антиретровирусной терапии для больных СПИДом, - говорит защитница пострадавших Татьяна Бордунис. - Состояние здоровья достаточно плохое, учитывая то, что одна из пострадавших девочек родилась с детским церебральным параличом. Поэтому ситуация достаточно сложная".

"Никто не давил ни на суд, ни на стороны, участвующие в этом уголовном деле", - уверяет государственный обвинитель Александр Мироненко.

Однако адвокат подсудимой Людмила Пономаренко заявляет, что точку в деле ставить рано:

"Мы с приговором не согласны, поскольку вина не подтверждена. Мы будем обжаловать приговор как в апелляции, так и в высшем специализированном суде, да и в Европейском суде будем доказывать позицию защиты".

Не считает виновной свою подчиненную и руководитель Мариупольского станции переливания крови Владимир Мавров. Говорит, на станции отсутствует совершенная система диагностики качества донорской крови. Ее не было 6 лет назад, нет и сейчас.

"Это не только в Мариуполе, - уверяет Мавров, - это везде, это у нас такая практика в государстве. Поэтому риск инфицирования есть. Мы работаем на том же оборудовании, которое у нас было в 2005 году. К настоящему времени ничего не изменилось.

По решению суда, Мариупольская станция переливания крови совместно с Донецким облсоветом должны выплатить каждой из пострадавших семей по 20 тыс. грн. материальной компенсации.

ТСН