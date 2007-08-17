Табачник: У работников культуры будут новые оклады

С 1 января 2008 года для работников культуры будут введены новые должностные оклады по единой тарифной сетке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом cегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Кабмин накануне Дня Независимости сделал подарок работникам культуры, пересмотрев ошибочное, безответственное решение прежнего правительства, когда при введении единой тарифной сетки были дискриминированы работники культуры», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что наивысший разряд, которым позволялось тарифицировать работника культуры, был наполовину меньше, чем в сфере образовании и сфере охраны здоровья. «С 1 января 2008 года будут введены новые должностные оклады по единой тарифной сетке, и работникам культуры будут насчитываться зарплаты от 1 до 22 разряда, а не до 13, как было раньше», - уточнил Д.ТАБАЧНИК.

Он также добавил, что согласно решению правительства, зарплаты работникам культуры, как и всем другим работникам бюджетной сферы, будут подняты трижды за 2007 год. «В частности, в ближайшее время они будут подняты с 1 сентября. Общий рост зарплаты работникам культуры составит 32-35%, как и везде по бюджетной сфере», - отметил Д.ТАБАЧНИК.