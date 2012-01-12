Суд не удовлетворил ходатайства Ландика

Ленинский районный суд Луганска по делу в отношении депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА не удовлетворил ряд ходатайств, поданных сегодня Р.ЛАНДИКОМ и его адвокатами.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Р.ЛАНДИК просил суд проверить законность нахождения его в розыске Интерпола, проверить законность уголовного дела в отношении него, отстранить немедленно от выполнения своих обязанностей генерала Евгения ПОЛЬСКОГО и следователей расследовавших его дело, привлечь к уголовной ответственности Марию КОРШУНОВУ за попытку убийства и вымогательства, назначить новую судебно-медицинскую экспертизу для М.КОРНУШОВОЙ и его самого, проверить законность решения судов о нахождении его в розыске, о взломе дома.

10 января перечисленные требования Р.ЛАНДИК просил удовлетворить Генерального прокуратура Украины, обратившись к нему с заявлением.

Судья Елена ПОПОВА не удовлетворила ходатайства Р.ЛАНДИКА, потому что они «выходят за пределы компетенции суда».

Адвокат Р.ЛАНДИКА Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ требовал возбудить уголовное дело в отношении М.КОРШУНОВОЙ, изменить Р.ЛАНДИКУ меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и направить дело на дополнительное расследование.

Прокурор все ходатайства стороны защиты не поддержал и заявил, что они не подлежат удовлетворению. Мнение прокурора поддержал и адвокат М.КОРШУНОВОЙ.

После перерыва суд отказался удовлетворить ходатайства адвокатов Р.ЛАНДИКА, поскольку никаких новых доводов приведено не было и суд не усмотрел существенных обстоятельств для изменения меры пресечения содержания под стражей на подписку о невыезде.

В суде было принято решение об окончании судебного следствия и переходе к прениям. Возражал против этого только сам Р.ЛАНДИК.

По требованию прокурора, просившего неделю на подготовку к прениям, судья назначила следующее заседание суда на 16 января на 11.00.