Педофил пытался повеситься на собственной рубашке в СИЗО

В Харьковском следственном изоляторе пытался покончить жизнь самоубийством учитель, задержанный по подозрению в педофилии.

Эту информацию подтвердили корреспонденту УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

Чрезвычайное событие произошло в конце декабря. Задержанный, привязав собственную рубашку к кровати, попробовал на ней повеситься. Мужчину своевременно заметили работники СИЗО и спасли ему жизнь. Сейчас состояние здоровья задержанного удовлетворительное, он находится в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, в сентябре по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних сотрудники милиции задержали учителя одной из школ Купянска Харьковской области. Предварительно было установлено, что подозреваемый по месту жительства вступал в противоестественную половую связь с несовершеннолетними мальчиками. Во время интимных отношений подозреваемый фотографировал учеников и принуждал их заниматься сексом между собой. В конце ноября дело учителя-педофила было передано в суд.