Когда звонить в Минюст?

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ утвердил графики телефонных „горячих линий", которые состоятся в 2012 году при участии руководителей Министерства юстиции, руководителей структурных подразделений центрального аппарата министерства, а также предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления Минюста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Во время телефонных линий граждане смогут сообщить непосредственно руководству Министерства юстиции о проблемах, их волнующих, а также получить от них правовые консультации.

Прямой телефон горячей линии Министерства юстиции Украины - 271-17-86. Горячие линии будут проводиться ежемесячно, в определенные дни с 15.30 до 16.30.

В частности:

25 января на вопросы граждан будет отвечать правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ;

29 февраля - заместитель министра юстиции - руководитель аппарата Андрей СЕДОВ;

28 марта - директор Департамента взаимодействия с органами власти Елена ЗЕРКАЛЬ;

25 апреля - директор Департамента конституционного, административного и социального законодательства Алина ПАНЧЕНКО;

29 мая - директор Департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа Екатерина ЧИЖМАРЬ;

26 июня 2012 года - директор Департамента судебной работы Герман ГАЛУЩЕНКО;

25 июля - директор Департамента регистрации и систематизации нормативно-правовых актов, правопросветительской деятельности Наталия ЖЕЛЕЗНЯК;

29 августа - директор Департамента антикоррупционного законодательства и законодательства о правосудии Инна ФЕСЕНКО;

26 сентября - директор Департамента гражданского, финансового законодательства и законодательства по вопросам земельных отношений Елена ФЕРЕНС;

31 октября - директор Департамента конституционного, административного и социального законодательства Алина ПАНЧЕНКО;

28 ноября - начальник Управления экспертного обеспечения правосудия Людмила ГОЛОВЧЕНКО;

26 декабря - директор Департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа Екатерина ЧИЖМАРЬ.