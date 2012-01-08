Когда звонить в Минюст?
Министр утвердил график "горячих линий"
Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ утвердил графики телефонных „горячих линий", которые состоятся в 2012 году при участии руководителей Министерства юстиции, руководителей структурных подразделений центрального аппарата министерства, а также предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления Минюста.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.
Во время телефонных линий граждане смогут сообщить непосредственно руководству Министерства юстиции о проблемах, их волнующих, а также получить от них правовые консультации.
Прямой телефон горячей линии Министерства юстиции Украины - 271-17-86. Горячие линии будут проводиться ежемесячно, в определенные дни с 15.30 до 16.30.
В частности:
25 января на вопросы граждан будет отвечать правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ;
29 февраля - заместитель министра юстиции - руководитель аппарата Андрей СЕДОВ;
28 марта - директор Департамента взаимодействия с органами власти Елена ЗЕРКАЛЬ;
25 апреля - директор Департамента конституционного, административного и социального законодательства Алина ПАНЧЕНКО;
29 мая - директор Департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа Екатерина ЧИЖМАРЬ;
26 июня 2012 года - директор Департамента судебной работы Герман ГАЛУЩЕНКО;
25 июля - директор Департамента регистрации и систематизации нормативно-правовых актов, правопросветительской деятельности Наталия ЖЕЛЕЗНЯК;
29 августа - директор Департамента антикоррупционного законодательства и законодательства о правосудии Инна ФЕСЕНКО;
26 сентября - директор Департамента гражданского, финансового законодательства и законодательства по вопросам земельных отношений Елена ФЕРЕНС;
31 октября - директор Департамента конституционного, административного и социального законодательства Алина ПАНЧЕНКО;
28 ноября - начальник Управления экспертного обеспечения правосудия Людмила ГОЛОВЧЕНКО;
26 декабря - директор Департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа Екатерина ЧИЖМАРЬ.