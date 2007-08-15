Ющенко: Правительство не заинтересовано в финансовом оздоровлении «Нафтогаза»

Правительство не заинтересовано в финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины». Об этом идет речь в письме Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на имя премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

По словам главы государства, финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2007 год, утвержденный правительством, демонстрирует значительное уменьшение объемов реализации продукции, сравнительно с соответствующими показателями 2006 года. Вместе с тем переход части потребителей на обслуживание к ОАО «УкрГазЭнерго» не уменьшил расходов компании, отмечает в письме Президент. Расходная часть по финплану составляет 35 608,1 млн. грн., из которых 12 464,6 млн. грн., – на обеспечение хозяйственной деятельности.

«Это свидетельствует об отсутствии заинтересованности в финансовом оздоровлении компании и слабом контроле за ее деятельностью со стороны правительства», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

Президент замечает, что принятие решения Кабмином относительно предоставления рассрочки налоговых обязательств «Нафтогаза» ставит под сомнение выполнение госбюджета по расходам, в том числе, социальным.

В письме главы государства отмечено, что до 27 августа с. г. Кабмин должен предоставить прогнозный расчет поступлений и расходов НАК «Нафтогаз Украины» на 2008 год с учетом возможного повышения цены на импортированный газ в 2008 году и уплаты рассроченных налоговых обязательств.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - самая большая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2006 году НАК "Нафтогаз Украины" увеличил объемы добычи природного газа на 0,7% или на 135 млн. кубометров, сравнительно с 2005 годом - до 19 млрд. 316,7 млн. кубометров, а также увеличил объемы добычи нефти и газового конденсата на 2,4% или на 97,2 тыс. тонн сравнительно с 2005 годом - до 4 млн. 99,4 тыс. тонн.

Созданное в феврале 2006 года ЗАО "УкрГазЭнерго" - совместное предприятие НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) - с апреля 2006 года является единственным поставщиком природного газа в Украину. "УкрГазЭнерго" продает промышленным потребителям Украины природный газ, который покупается в RosUkrEnergo.

18 июля 2007 года Кабинет Министров Украины утвердил консолидированный финансовый план Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” и ее дочерних компаний на 2007 год.