В Евпатории подорожает проезд в трамваях

Стоимость проезда в трамваях в Евпатории подорожает с 1 февраля на 20% или на 25 копеек - до 1 грн. 50 коп.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского совета.

«Подорожание билетов - вынужденная мера и вводится для ликвидации убыточности коммунального предприятия "Трамвайное управление им. И.А.Пятецкого". Основные причины введения новых тарифов - подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов, а также увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2012 года», - говорится в пресс-релизе.

Тариф на проезд в трамвае в размере 1,25 грн. действует с мая 2011 года.

Справка УНИАН. На балансе КП «Трамвайное управление им. И.А.Пятецкого» находятся 28 трамвайных вагонов. Средний возраст их эксплуатации превышает 35 лет при нормативном сроке 15 лет.

Евпатория - единственный город в Крыму, где ходят трамваи. Созданы четыре маршрута: два круглогодичных и два летних.

В 2014 году трамвайное управление Евпатории отметит 100-летие.