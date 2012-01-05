Олег Скрипка зовет петь коляду

В казацком поселке "Мамаева Слобода" 7-8 января состоится этнический фестиваль "Країна мрій Різдвяна".

Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

"Рождество – чрезвычайный праздник, который пробуждает в людях самые высокие чувства, призывает к внутреннему возрождению и обновлению, дарит духовную радость. Он овеян приподнятым настроением, ожиданием чуда, а от радостной и искренней коляды, спетой вместе с лучшими знатоками и певцами народной традиции, очищается не только собственная душа, но и современный мир вокруг", - сказал основатель и творческий руководитель фестиваля "Країна мрій Різдвяна" Олег СКРИПКА.

По его мнению, именно в эти дни важно обратиться к обычаям, бытовавшим в Украине, возродить их содержание и утраченную духовность. "Наша цель – дать возможность украинцам заглянуть в эту возрожденную традицию, понять ее и привить к современной жизни. Ведь только то общество, которое культивирует и хранит вековое наследие культуры своего народа, сможет достичь расцвета", - убежден О.СКРИПКА.

Праздничная программа предусматривает ярмарку народных мастеров, катание на санях, традиционную рождественскую Шопку, пение у костра, казацкий кулеш, а также праздничные выступления О.СКРИПКИ и групп "Кросна", "Божичи" и "Вопли Видоплясова".