Кабмин решил строить метро в четырех городах

Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной программы строительства и развития сети метрополитенов в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Донецке на 2011-2020 годы.

Как сообщает официальный сайт правительства, соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 28 декабря.

По предварительным подсчетам, объем финансирования госпрограммы строительства и развития сети метрополитенов на 2011-2020 годы может составить 62,815,64 млрд. грн.

Согласно распоряжению, Министерство инфраструктуры совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской облгосадминистрациями, а также Киевской горгосадминистрацией должны до 1 апреля 2012 года разработать проект госпрограммы и представить его на рассмотрение Правительства.

Справка УНИАН. На сегодняшний день метрополитен функционирует в трех украинских городах - Киеве Харькове, Днепропетровске.

Строительство метро в Донецке началось в 1992 году и до сих пор не завершено.