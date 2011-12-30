Во Франции ввели налог на сладкую газировку

Конституционный совет Франции ввел новый налог на сладкие газированные напитки, сообщает Медпортал со ссылкой на Medical Xpress. Эта мера направлена на борьбу с растущей заболеваемостью ожирением в стране.

О возможном введении нового налога было объявлено в августе. Тогда же сообщалось, что это делается в рамках масштабной правительственной программе по борьбе с ожирением. Кроме того, дополнительное налогообложение соответствует режиму жесткой экономии, введенному из-за экономического кризиса в еврозоне.

Налог на сладкую газировку установлен в размере одного евроцента с каждой проданной банки напитка. Ожидается, что нововведение пополнит бюджет на 120 миллионов евро в год.

Этот шаг французского правительства подвергся резкой критике со стороны производителей газированных напитков. Так, "Кока-Кола" в сентябре заявила, что приостанавливает запланированное инвестирование 17 миллионов евро в завод на юге страны. В официальном заявлении компании говорится, что это является "символическим протестом против налога, который наносит ущерб нашей компании и стигматизирует нашу продукцию"