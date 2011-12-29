Украинские писатели создали смс-роман

29 декабря украинские писатели закончили писать "Поштаментальний роман". Его составили из собственных смс-сообщений и электронных писем, сообщает Gazeta.ua.

В проекте принял участие 31 автор.

"Ровно в 12:00 Леся Воронина прислала текст, - говорит координатор проекта, писательница Галина Вдовиченко. - Стартовали с конца ноября. Правилом было, чтобы все писали одновременно, но каждый свое. Также автор должен обращаться к кому-то на "ты", то рассказывать, делиться впечатлениями. Содержание каждого листа должен быть связан с какой-то географической точкой. Писатели пишут из Торонто, Бонна или Варшавы. Бард Игорь Жук имеет послание со станции метро "Харьковская" в виде стихотворения. Тексты обосновывают, почему именно с этого места. Хотелось получить весь мир в кармане".По словам Вдовиченко, объем текстов ограничивали.

"Объем было ограничено: минимально - пол-страницы, максимально - 4. Евгений Положий сделал это посредством обмена открытками между ним и ею. Текст Ирэн Роздобудько вижу заявкой на киносценарий", - отметила писательница.

Также смс-роман писали Лариса Денисенко, Степан Процюк, Мила Иванцова и другие.

Книгу можно прочитать на сайте "Буквоїд".