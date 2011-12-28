СМИ: Учителя встретят Новый год без зарплат

В нескольких областях Украины работники образования еще не получили зарплату за декабрь 2011 года.

Об этом "Экономической правде" сообщил источник в Министерстве финансов.

Собеседник издания отметил, что в последние годы работники образования получали зарплату до Нового года, что совпадало с завершением бюджетного года.

В некоторых случаях практиковалась выплата премий по итогам года, но на этот раз, в частности в Одесской, Херсонской и Волынской областях, не осуществлены даже обязательные платежи. "Нет денег", - подчеркнул собеседник "ЭП".

В то же время, сотрудник одной из киевских гимназий сообщил изданию, что в Киеве учителям выплачен лишь аванс за декабрь.

"В прошлом году с нами рассчитались за декабрь до конца года. В этом же году дали только аванс, а зарплату еще ждем, но ее никто не обещает. А Бога молим о новогодней премии за 2011 год. Коллеги из регионов жалуются, что их отправляют на зимние каникулы за свой счет", - жалуется работник образования.

Данную информацию подтвердил сотрудник одной из школ тернопольской области.

Размер новогодней премии столичного работника образования учитывает и стаж, и ставку, но в среднем составляет 500 гривен.

В октябре произошли задержки с выплатой пенсий. Тогда правительство аргументировало задержку необходимостью аккумулирования значительной суммы средств для расчета по государственному долгу.