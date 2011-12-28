Проводники ограбили пассажирку и вытолкнули из тамбура

В отношении двух проводников поезда «Киев-Ужгород» возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажирки этого поезда, а также по факту кражи ее личных вещей.

Об этом сообщил УНИАН главный специалист по вопросам связей с общественностью Управления МВД Украины на Львовской железной дороге Игорь КРАВЧУК.

Он также отметил, что у одного из задержанных проводников были изъяты золотые сережки погибшей девушки, фотоаппарат, сумочка с ее личными вещами.

И.КРАВЧУК также сообщил, что, по данным Укрзализницы, впервые в Украине зафиксирован случай, когда проводники подозреваются в преступлении.

«По подозрению в совершении преступления задержаны два проводника поезда «Киев-Ужгород», у одного из которых при осмотре была обнаружена и изъята часть вещей погибшей. Эти граждане задержанные, находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, проводится расследование”, - сообщил И.КРАВЧУК.

Мотивы преступления устанавливаются. Девушка погибла в результате полученных травм при падении с поезда, милиция подозревает, что проводники вытолкнули девушку из тамбура вагона, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Задержанные в своих показаниях заверяли, что девушка была пьяной, но экспертиза опровергла эту информацию. Данных экспертизы, что пассажирку хотели изнасиловать, нет, отметил И.КРАВЧУК.

Следствие продолжается. Милиция просит людей, которые ехали с 16 на 17 декабря в поезде «Киев-Ужгород» №82 в плацкартном вагоне №18, сообщить о фактах, связанных с этим случаем, в дежурную часть линейного отдела станции Львов по тел. 226-49-55.