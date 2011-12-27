И Азарову угодить и VIP-авто получить – чиновники нашли решение проблемы

Запрет главы правительства Николая Азарова покупать чиновникам VIP-автомобили не испугал госслужащих. Зачем покупать, если можно арендовать, - решили в Фонде госимущества и собираются взять напрокат представительскую Audi A8L, пишет «Дело».

По данным издания, Фонд госимущества с марта по декабрь 2012 года намерен взять напрокат 3 легковых автомобиля с услугами водителя. Как сообщает "Вестник государственных закупок", в планах Фонда государственного имущества арендовать Audi А8L, Nissan Maxima и Opel omega.

При этом максимальное количество рабочих часов для автомобиля Audi А8L в рабочие дни должно составить 1500 часов, для Nissan Maxima – 1350 часов, для Opel Omega – 4500 часов.

Очевидно, что указанные автомобили предназначаются для руководящего состава Фонда госимущества, который возглавляет Александр Рябченко. Аренда самой дорой из вышеперечисленных машин – Audi А8L – у специализирующихся фирм составляет приблизительно 250 грн в час. То есть 375 тыс. грн. за 1500 часов, которые Фонд госимущества собирается эксплуатировать этот автомобиль в следующем году. Даже если допустить предоставление скидки, которая обычно дается при аренде автомобиля на длительный срок, сумма проката будет внушительной.

Издание напоминает, что ранее Азаров уже инициировал увольнение руководителя одного из предприятий при Минтопэнерго, решившего купить автомобиль BMW X5 за 800 тыс. грн. Также премьер-министр поручил Госказначейству прекратить финансирование главных распорядителей бюджетных средств на закупку служебных автомобилей, мебели и на проведение ремонта в кабинетах. Он обратился к руководителям министерств и ведомств с требованием даже не планировать использование средств на приобретение новых служебных автомобилей.