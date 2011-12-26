Сорвалось очередное заседание суда по делу Ландика

Обвиняемый в избиении Марии КОРШУНОВОЙ депутат Луганского городского совета Роман ЛАНДИК сорвал очередное заседание Ленинского райсуда Луганска, сообщает «ОстроВ».

На сегодняшнем заседании не присутствовали пострадавшие – М.КОРШУНОВА и Дарья ЗАЯЦ. Как объяснил их адвокат Владимир РАКОВ, пострадавшие «устали слушать оскорбления в свой адрес». «Они уже дали все возможные показания по делу и написали заявление о слушанье дела без их участия», - сообщил он.

Кроме того, заболел один из адвокатов Р.ЛАНДИКА Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ. «У него – гипертонический криз и отсутствовать он будет около недели», - сообщила второй адвокат подсудимого Наталья СУСЛИКОВА.

В связи с этим суд поставил вопрос о дальнейшем проведении заседания. Прокурор и адвокаты согласились продолжать, однако Р.ЛАНДИК стал кричать: «Меня полгода держат в подвале. КОРШУНОВА специально шла в «Баккару», чтобы меня убить. Пресса до сих пор врет о произошедшем. Меня никто не слушает, судья делает вид, что глухая. Все, что происходит – это маразм».

Из-за поведения подсудимого судья Елена ПОПОВА объявила о переносе заседания на 3 января 2012 года.