С поезда «Симферополь - Москва» сняли мужчину, ранившего милиционера

Сотрудники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с крымскими коллегами задержали 22-летнего судимого жителя одного из поселков Крыма, причастного к нападению на работника милиции, совершенного на днях в Ялте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

По данным пресс-службы, милиционер, будучи вне службы, сделал замечание компании молодых людей, которые нецензурно бранились на улице. В ответ один из нарушителей ударил милиционера ножом. С тяжелыми ранениями пострадавшего доставили в больницу. Нападавший, который на то время уже находился в розыске за нарушение правил административного надзора, скрылся. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Через несколько дней благодаря усилиям убоповцев Крыма и Харькова удалось получить информацию о том, что злоумышленник попытается скрыться за пределы Украины. В ходе разработанной операции при активном участии сотрудников Харьковского пограничного отряда бойцы спецподразделения «Сокол» задержали разыскиваемого в поезде «Симферополь - Москва». Оказать сопротивление он не успел.