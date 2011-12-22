Украина и Молдова договорились вместе патрулировать границу

Председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН и генеральный директор Пограничной службы Республики Молдова Роман РЕВЕНКО подписали в Одессе Соглашение о совместном патрулировании украинско-молдавской границы.

Об этом сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

Такое решение было принято с целью повышения уровня пограничной безопасности и развития новых форм сотрудничества.

Обсудив обстановку на украинско-молдавской госгранице, руководители пограничных ведомств достигли также договоренности о том, что в 2012 году будет проведен курс обучения военного персонала по совместному патрулированию.

Также подписаны протокол об эксперименте по проведению совместного контроля в пункте пропуска «Росошаны-Бричень» на территории Украины (в Черновицкой области) и план дальнейшего сотрудничества.

Стороны высоко оценили деятельность Миссии Европейской комиссии по предоставлению помощи в вопросах охраны границы Украине и Республике Молдова (EUBAM). Было, в частности, констатировано, что благодаря совместным усилиям обеспечена организация движения граждан и транспортных средств, налажено эффективное противодействие проявлениям контрабандистской деятельности и незаконной миграции.

Как сообщал УНИАН, план развития сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и Пограничной службой Республики Молдова был подписан в Одессе в 2008 году. В этом документе, в частности, содержалось положение об организации «совместного патрулирования» на отдельных сегментах украинско-молдавской границы.