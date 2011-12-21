Мужчине петардой разорвало руку

В пгт Кирнасовка Винницкой области 52-летнему мужчине петардой оторвало палец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

В частности, по их данным, 21 декабря около 7-ми часов утра из приемного отделения Тульчинской центральной районной больницы к местным спасателям поступило сообщение, что к ним поступил 52-летний житель пгт Кирнасовка с ожогами рук.

По словам мужчины, он с целью изучения конструкции петарды взял в руки и начал разбирать опасную игрушку. В результате произошел взрыв.

У пострадавшего медики зафиксировали травматическую ампутацию 5-го пальца левой кисти и термический ожог правой кисти.

Он в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ортопедическое отделение Тульчинской центральной райбольницы.