Налоговая проверит, откуда у украинцев деньги на квартиры

Государство решило позаботиться, чтобы украинцы продавали квартиры только по рыночным ценам и платили соответствующие налоги. А налоговая, в свою очередь, проверит, откуда именно взялись деньги на дорогую покупку.

Как рассказали ТСН в Фонде госимущества, после оценки стоимости жилья в БТИ, цена отличалась от рыночной в десятки раз, чем нередко пользовались при продаже квартир.

"Не менее, чем процентов 80, имеют занижение цены", - сообщил глава подкомитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Пинчук.

По закону, 1% проданного жилья человек платит в Пенсионный фонд, еще процент - госпошлина за нотариальное оформление. Их и "платили" именно из инвентаризационной стоимости. В результате на бумаге средняя стоимость проданной квартиры в Украине даже не дотягивала до ста тысяч гривен, и государство теряло 2,5 миллиарда гривен.

Сейчас каждый объект по 400-800 гривен "обсчитывают" уже компании-оцениватели, которые подчиняются Фонду госимущества. Он до Нового года должен утвердить минимальную стоимость квадратного метра в разных городах и районах.

Пока действует временный документ-рекомендация, который максимально приближен к рыночной стоимости, но по упрощенной системе.

"Это обязанность гражданина, если он продает и получает реально ту сумму, 60 тысяч долларов - он должен с нее уплатить этот налог", - уверяет Пинчук.

Вместо этого депутаты предложили другую схему, по которой работа оценщиков будет контролировать еще и налоговая. Соответствующий законопроект вскоре будет рассматриваться в первом чтении.

Происхождение денег придется доказывать документально. Нарушители будут нести административную и уголовную ответственность. Или же платить 15-17% стоимости покупки как налог.

Эксперты заявили о возможности того, что новация на время отпугнет покупателей. Ведь для обычной однокомнатной квартиры цена вырастет минимум на 400-1000 долларов.

И вместе с дополнительными расходами нововведение принесет и защиту от мошенников. Те нередко на бумаге продавали квартиры за копейки, с покупателя брали сумму в десятки раз большую. А потом просто аннулировали соглашение и оставляли покупателя ни с чем.