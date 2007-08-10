Члены ЦИК от коалиции блокируют приём документов от Блока Тимошенко

Члены Центральной избирательной комиссии от коалиции призывают БЮТ предоставить до 24.00 исправленные документы для регистрации и готовы сегодня их рассмотреть.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ сказал, что сейчас представители БЮТ обвиняют ЦИК в отказе регистрировать их список. Он напомнил, что БЮТ настаивает на том, чтобы все поданные ими документы в порядке, потому ЦИК обязан их зарегистрировать.

“Я хочу опровергнуть такие заявления”, - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он отметил, что поданные БЮТ документы не соответствуют закону, и таким образом, делают невозможной регистрацию. Сейчас, по его словам, единственное решение, которое может принять ЦИК, это отказать в регистрации всем кандидатам от БЮТ.

Он отметил, что ЦИК в любом случае не хочет становиться объектом безосновательной критики, потому М.ОХЕНДОВСКИЙ призывает представителей БЮТ до конца суток предоставить исправленные документы. В таком случае, по его словам, ЦИК будет готова их рассмотреть и до 24.00 принять решение о регистрации всех кандидатов от БЮТ.

М.ОХЕНДОВСКИЙ напомнил, что сейчас проблема заключается в том, что не отмечены адреса местожительства ни одного кандидата из избирательного списка БЮТ.

“Проблема не в ЦИК. Мы не можем к разным субъектам использовать разные подходы”, - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, если ситуация не изменится до конца суток и ЦИК не примет ни одного решения, то появится повод к обжалованию бездеятельности комиссии.

При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ не исключил, что, например, Печерский райсуд Киева примет решение в интересах БЮТ, и тогда комиссия будет обязана через определенное время опять рассмотреть этот вопрос.

В свою очередь, член ЦИК Татьяна ЛУКАШ отметила, что буквально перед началом сегодняшнего заседания ЦИК около 16.00 в комиссию поступили документы от БЮТ, которые имели название “Ведомости” и содержали адреса местожительства всех кандидатов от блока. По мнению Т.ЛУКАШ, таким образом БЮТ признал, что ранее поданные документы не содержали всей необходимой в соответствии с законом информации. Тогда неизвестно, почему БЮТ и до сих пор отказывается предоставить исправленные документы и представить их ЦИК в том виде, в котором требует закон. В частности, в виде приложения к избирательному списку, сказала член Центризбиркома.

Сейчас продолжается закрытое совещание членов ЦИК, немногочисленные журналисты ожидают его окончания и начала официального заседания ЦИК в зале заседаний.