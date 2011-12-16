В Краматорске грабители за 12 секунд взяли три сейфа

В Краматорске Донецкой области грабители похитили три сейфа в ювелирном магазине за 47 секунд.

Об этом сообщает сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на начальника городского отдела милиции Игоря РЫБАЛЬЧЕНКО.

По его словам, ночное ограбление одного из магазинов ювелирной сети «Золото», который находится на первом этаже супермаркета «Амстор», произошло слишком быстро. «Злоумышленники разбили стекло монтировкой. За 12 секунд взяли три сейфа. Вся операция у них заняла 47 секунд», - сказал И.РЫБАЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что государственная охрана прибыла на место происшествия в течение нескольких минут.

Как подчеркнул начальник горотдела милиции, еще в феврале текущего года была проведена проверка всех ювелирных магазинов города и выписаны предписания.

«Что касается этого магазина, то были выписаны такие предписания по системе охраны: усилить стекло, приобрести сейфы средней степени защиты», - сообщил И.РЫБАЛЬЧЕНКО и добавил, что, «к сожалению, ничего этого сделано не было».