Украина достигла прогресса с бродячими собаками

Правительство обяжет местные государственные администрации гуманными методами урегулировать проблему численности бездомных собак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, об этом министр Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил на встрече с австрийской делегацией во главе с депутатом Национального Совета Австрии, генеральным секретарем Австрийской народной партии, сопредседателем межпарламентской группы дружбы «Украина-Австрия» Гаральдом ВИЛИМСКИМ.

Темой встречи стала обеспокоенность европейской общественности обращением с бездомными собаками в Украине.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что Минприроды создало механизм оперативного реагирования на сигналы украинских экологических организаций о жестоком обращении с бездомными собаками. «Каждый сигнал экологов мы проверяем и, если факты подтверждаются, передаем информацию правоохранительным органам», - отметил министр.

Он также отметил, что по инициативе Минприроды в ближайшее время появится акт правительства, который будет содержать четкие указания местным государственным администрациям по наведению порядка в этой сфере гуманными способами и по недопущению убийства животных.

Кроме того, министр сообщил, что Минприроды продолжает поддерживать все предложения городских советов о финансовом участии в проектах по строительству новых приютов для собак.

Г.ВИЛИМСКИЙ отметил прогресс, достигнутый Украиной в последнее время в решении проблемы бездомных собак.

«Я сообщу своим коллегам в Австрии об очень серьезных шагах украинской власти, направленных на улучшение ситуации в этой сфере», - сказал он.

Стороны договорились в ближайшее время продолжить диалог по использованию позитивного европейского опыта в обращении с бездомными животными.

Визит австрийской делегации в Киев организовало Посольство Украины в Австрии, он освещается самой крупной австрийской газетой «Кронен Цайтунг».