Рудьковский: Секретариат Президента фальсифицирует компромат

Министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что Секретариат Президента фальсифицирует компромат на политических оппонентов.

Об этом говорится в заявлении Н.РУДЬКОВСКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Минтранссвязи.

Сегодняшние обвинения бывшего заместителю председателя СБУ, экс-заместителя министра внутренних дел, а в настоящее время кандидата в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Геннадия МОСКАЛЯ министр назвал “проявлением кучмизма в чистом виде, когда правоохранительные органы получали задание фальсифицировать компромат на политических оппонентов”.

Н.РУДЬКОВСКИЙ убежден, что “на Банковой продолжается лицемерная политика фактически криминального преследования оппонентов, которая противоречит базовым принципам демократии, верховенства права и даже человеческой этики”.

“Такие шаги Секретариата Президента, подконтрольных ему правоохранительных органов и политических сил, свидетельствуют о том, что, к сожалению, даже очень горький опыт кучмизма нас ничему не учит. Сейчас политика президентского лагеря такая же - они просто цинично прикрыли кучмистские методы помаранчевым шарфом, но под ним ничего не изменилось. Мы прекрасно помним, как КУЧМА хотел на третий срок: и решение суда было соответствующее, и до последнего разрабатывались какие-то сценарии так или иначе ему остаться у власти. Сейчас ЮЩЕНКО делает так же, незаконно назначив выборы”, - подчеркнул Н.РУДЬКОВСКИЙ.

«Более того, уже через два с половиной года в должности, он уже на той стадии, на которой был КУЧМА после десяти лет правления», - убежден министр.

В то же время, считает Н.РУДЬКОВСКИЙ, «настоящая власть на Банковой принадлежит не Президенту, а его канцелярии. Мукачевская группировка принимает все политические решения, время от времени позволяя Президенту философствовать о роли нации”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Г.МОСКАЛЬ заявил, что министры внутренних дел Василий ЦУШКО, транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ и министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ должны уйти в отставку, потому что скомпрометировали себя в этих должностях.

Говоря о Н.РУДЬКОВСКОМ, Г.МОСКАЛЬ заявил, что полиция Мюнхена обратилась в МВД Украины о проверке причастности родственников РУДЬКОВСКОГО к отмыванию 8,8 млн. евро и 8 млн. долларов через оффшорные компании. “Как выяснилось, РУДЬКОВСКИЙ лично причастен к схемам по отмыванию денег», - отметил Г.МОСКАЛЬ.