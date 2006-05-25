На “5 канале” избран редакционный совет сроком на полгода. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе руководства «5 канала», переданном УНИАН.

Редакционный совет в течение последних трех дней избирался творческим составом коллектива методом рейтингового голосования. Членами редакционного совета стали работники, набравшие наибольшее количество голосов, а именно: Даниил ЯНЕВСКИЙ, Наталия МОСЕЙЧУК, Святослав ЦЕГОЛКО, Максим КРЕЧЕТОВ, Михаил КУКИН, Егор СОБОЛЕВ, Петр СТЕБНИЦКИЙ, Дария ЧЕПАК, Екатерина ЛЕБЕДЕВА, Лидия ТАРАН.

Всего в выборах на «5 канале» приняли участие 128 человек.