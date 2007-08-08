Цена продажи ОПЗ будет зависеть от состава участников

Окончательная цена продажи ОАО «Одесский припортовый завод» будет зависеть от состава участников приватизационного аукциона. Так прокомментировал УНИАН планы правительства по приватизации ОПЗ, в частности заявленную стартовую цену приватизируемого пакета в размере 2,5 млрд. грн., аналитик инвестиционного банка Concorde Capital Владимир НЕСТЕРЕНКО.

Аналитик также отметил, что цена продажи приватизируемого пакета акций ОПЗ может оказаться меньшей, чем его стартовая цена

«Сегодня трудно говорить о том, какая именно будет цена продажи ОПЗ, поскольку для разных потенциальных покупателей стоимость этого актива разная, в зависимости от синергетического эффекта, который они рассчитывают получить, приобретая данное предприятие», - сказал В.НЕСТЕРЕНКО.

В то же время он не исключил, что при реализации ОПЗ возможно повторение ситуации, аналогичной продаже миноритарных пакетов акций «Укртелекома», когда из-за высокой начальной цены реализуемых акций потенциальные инвесторы просто отказываются принимать участие в торгах. В таком случае, по мнению аналитика, стартовая цена реализуемого пакета акций ОПЗ возможно будет снижена. «Все будет зависеть от того, кто решит поучаствовать в приватизации этого предприятия», - отметил В.НЕСТЕРЕНКО.

Среди потенциальных покупателей ОПЗ аналитик назвал «УкрГаз-Энерго», российские химические, а также крупные западные компании.

Как сообщал УНИАН, глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК сегодня сообщила, что Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании утвердил условия приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

По ее информации, стартовая цена предприятия составляет 2,5 млрд. грн.

Продажа пакета, сообщила В.СЕМЕНЮК, намечена на первые числа октября.

Она также сообщила, что продажа ОПЗ будет проходить по такому же принципу, как продавалась «Криворожсталь», - конкурс будет открытым.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

100% пакет акций ОАО находится в управлении Фонда госимущества.