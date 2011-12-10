Внук российского режиссера приговорен к смертной казни в США

Суд присяжных в американском штате Коннектикут приговорил к смертной казни внука российского режиссера Федора Комиссаржевского Джошуа за соучастие в убийстве трех человек в 2007 году, передает Associaied Press

По данным следствия, Комиссаржевский и его подельник Стивен Хэйес проникли в дом в городе Чешир, где проживал эндокринолог Уильям Петит со своей супругой и двумя дочерьми - 11-летней Микаэлой и 17-летней Хэйли. Злоумышленники избили Петита, а его супругу отправили в банк за деньгами, пока остальные члены семьи оставались у них в заложниках.

В судебных документах утверждается, что когда женщина вернулась с деньгами, Хэйес изнасиловал и задушил ее. Комиссаржевский обвиняется в том, что изнасиловал 11-летнюю Микаэлу.

Прежде чем уйти, молодые люди привязали обеих сестер к кроватям, облили их бензином и подожгли дом. Смерть девушек наступила от отравления продуктами горения. Петиту удалось освободиться и спастись.

Хэйес в прошлом году также был приговорен к смерти, однако приговор еще не исполнен.

Джошуа Комиссаржевский - приемный сын Бенедикта Комиссаржевского, отцом которого был эмигрировавший из России театральный режиссер Федор Комиссаржевский - брат выдающейся актрисы Веры Комиссаржевской, сообщает РИА Новости.