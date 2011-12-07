Вчера в Москве пострадал украинский журналист

Вчера на Триумфальной площади в Москве пострадал собственный корреспондент украинского телеканала Интер Вениамин ТРУБАЧЕВ.

Как сообщил УНИАН сам В.ТРУБАЧЕВ, вчера съемочная группа Интера работала на Триумфальной площади, где происходил несанкционированный митинг оппозиции.

«В разгар митинга мы попали между двух групп российского ОМОНа, когда один из участников акции крикнул антипутинский лозунг, правоохранители начали проводить жесткое задержание. В этот момент оператор Олег НЕВЯДОМСКИЙ снимал эту сцену, я стоял сзади, чтобы его направлять и страховать, так как он смотрел в камеру и не мог видеть то, что происходит по сторонам. В этот момент полиция начала из толпы вытягивать еще одного человека. Все было очень жестко и так получилось, что меня толкнули на автобус, я ударился об него головой, после чего полицейский ударил дубинкой меня по спине», - сказал В.ТРУБАЧЕВ.

Он отметил, что обратил внимание полицейского на то, что является журналистом и находится на работе, однако на это был ответ «нас это не волнует».

«Эта съемка закончилась для меня большим синяком на спине», - отметил он.

По словам, В.ТРУБАЧЕВА, если 4 декабря, в день выборов, на Триумфальной площади полиция старался действовать аккуратно, то 6 декабря на Триумфальной полиция вела себя намного агрессивней, никто не пытался разбираться, и журналистов прессовали так же как, и самих демонстрантов.

Как сообщал УНИАН, 4, 5 и 6 декабря в Москве прошли акции протеста против фальсификации выборов в Госдуму, прошедших 4 декабря.

5 декабря в результате акции на Чистых прудах было задержано более 300 человек.

Вчера на Триумфальной площади было задержано более 600 человек.