Украинцы на выборах покажут ”фигу” политикам? (соцопрос)

На сегодняшний день 6,5% украинцев на предстоящих парламентских выборах намерены голосовать против всех.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского исследования Института Горшенина «Украина накануне выборов», проведенного в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора».

В частности, против всех намерен голосовать каждый четвертый украинец в возрасте 40-49 лет, и каждый пятый в возрасте 25-29 лет. Среди этой группы избирателей - наибольшее количество тех, кто не верит в предвыборные обещания политиков (более 81% респондентов). Средний показатель по Украине составляет почти 68%.

Треть украинцев, намеревающихся голосовать против всех, считает, что населенный пункт, в котором они проживают, остановился в развитии, еще столько же – что он приходит в упадок.

При этом, среди данной группы избирателей только 10% опрошенных имеют достаток выше среднего, и почти не испытывают материальных трудностей (кроме покупки дорогих вещей), а менее 1% - не испытывают материальных трудностей вообще.

Согласно результатам социсследования, основной фактор, который может повлиять на выбор таких избирателей, – личные симпатии к тому или иному политику (19,2%). Вторым по значимости фактором является партийная программа (14,6%).

При этом респонденты считают, что наилучшими способами донесения политическими силами своих аргументов и влияния на их выбор являются дебаты между политическими лидерами и встречи с электоратом. В частности, такого мнения придерживается каждый четвертый избиратель, собирающийся голосовать против всех.

При этом, только от 3% до 10% респондентов считают, что политическая реклама, новости, публикации в СМИ, биг-борды, листовки и плакаты могут существенно повлиять на их выбор.

В то же время, 57,7% тех, кто намерен голосовать против всех, ожидают от власти наведения правопорядка, почти столько же - улучшения качества дорог, чуть меньше половины – поддержания чистоты в населенных пунктах и своевременного вывоза мусора.

Комментируя результаты социсследования, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что процент украинцев, которые намерены голосовать против всех, достаточно велик – 6,5%, и поэтому политикам стоит побороться за голоса таких избирателей. В.ЗАСТАВА объяснил это тем, что такого количества избирателей достаточно, чтобы провести в Раду две новых партии, поскольку проходной барьер в два раза меньше. Он отметил, что среди избирателей, которые намерены голосовать против всех, достаточное количество людей, которые будут учитывать свои личные симпатии к политикам и оценивать политические программы во время своего волеизъявления. «Вопрос лишь в том, сумеют ли отечественные политики найти соответствующие аргументы и смогут ли грамотно их донести до избирателей?», - сказал эксперт.

Исследование проводилось Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора» с 20 июня по 4 июля 2007 года в 128 населенных пунктах Украины (62 города и 66 сел). Всего было опрошено 2006 респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%

Напомним, что по данным Центризбиркома, на выборах Президента Украины в 2004 году против всех кандидатов голосовали 2,34% избирателей. На парламентских выборах 2006-го против всех высказались 1.77%.