На главного редактора киевской газеты завели уголовное дело

Главный редактор газеты «Украинская столица», на протяжении 2008-2010 лет осуществил нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму более 1,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 8 ст. 7 и п. 1 ст. 23 Бюджетного кодекса Украины, в период 2008-2010 гг. из общей суммы ассигнований, полученных из общего фонда бюджета города Киева, более 1,5 млн. грн. должностным лицом использовано на покрытие расходов, не связанных с выпуском газеты «Українська столиця».

По собранным материалам 30 ноября прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в июле этого года Киевский городской совет ликвидировал муниципальную газету "Украинская столица" путем присоединения ее к муниципальной газете "Хрещатик".