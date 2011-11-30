Минсоцполитики: детям на еду нужно 792 грн., инвалидам - 440 грн.

Фактический размер прожиточного минимума в октябре 2011 года составил 1,054 тыс. грн.

Такую информацию предоставило Министерство социальной политики во исполнение Генерального соглашения о социально-экономической политике, сообщается на официальном сайте Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Фактический прожиточный минимум для детей до 6 лет в октябре был определен Минсоцполитики на уровне 963,47 грн. В частности, в структуре данного показателя стоимость продуктов питания составила 588,31 грн. (61,1% расходов), стоимость непродовольственных товаров - 185,93 грн. (19,3%), стоимость услуг, в частности коммунальных, - 189,23 грн. Фактический прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет установлен на уровне 1,217 тыс. грн., в том числе стоимость продуктов питания - 792,56 грн., непродовольственных товаров — 195,78 грн., услуг - 228,34 грн.

Уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц в октябре составил 1,129 тыс. грн., в том числе стоимость продуктов питания - 591,83 грн., непродовольственных товаров — 205,23 грн., услуг - 292,45 грн.

Для лиц, утративших работоспособность, фактический прожиточный минимум в прошлом месяце составил 828,71 грн., в частности, расходы на продукты питания определены в размере 440,45 грн., на непродовольственные товары - 169,52 грн., на услуги - 218,74 грн.

Справка УНИАН. Согласно государственному бюджету на 2011 год, уровень прожиточного минимума сейчас составляет 934 грн., с 1 декабря он будет повышен до 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения установлены следующие размеры прожиточного минимума на 2011 год: для детей до 6 лет - 853 грн., с 1 декабря - 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет - 1022 грн., с 1 декабря - 1042 грн.; для трудоспособных граждан - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.; для утративших трудоспособность - 784 грн., с 1 декабря - 800 грн.