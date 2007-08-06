Бельмондо возвращается на киноэкран

Французский актер Жан-Поль Бельмондо планирует вернуться на киноэкран. Фильм, в котором он после 6-летнего перерыва планирует сниматься, называется «Человек и его собака». Это римейк картины итальянского режиссера Витторио де Сика «Умберто Д», которая вышла на экраны в 1952 году. Бельмондо предложена роль живущего в бедности героя по имени Шарль. После инсульта в 2001 году актер был практически лишен возможности двигаться. Но с помощью специалистов он полностью восстановился и сейчас готов приступить к съемкам.

Радио Свобода