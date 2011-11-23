Министр обороны: в лицеях нет духа казачества

Министр обороны Украины, председатель Координационного Совета по вопросам развития казачества в Украине Михаил ЕЖЕЛЬ призвал украинское казачество активно участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи.Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, об этом он заявил сегодня в ходе первого организационного заседания Совета.

«Мы максимально активно должны приобщиться к этому вопросу, воспитывать молодых украинцев патриотами своего государства, настоящими гражданами. Сегодня и в Вооруженных Силах этот вопрос один из главных », - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Он считает, что казачество должно "четко определить свою роль и место в системе военно-патриотического воспитания" молодых украинцев.

В этом контексте глава оборонного ведомства акцентировал внимание на необходимости целенаправленной работы казацких организаций, в частности, в лицеях с усиленной военно-физической подготовкой.

«Этот пласт еще никем не занят, и, увы, духа казачества в этих лицеях почти нет. Нужно скоординировать наши усилия и работать в направлении системы патриотического воспитания», - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.