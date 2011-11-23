В Харьковской области в лесополосе нашли тело младенца

В Богодухове Харьковской области обнаружили труп новорожденного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, труп новорожденного ребенка женского пола был обнаружен 16 ноября около 15:00 в лесополосе вблизи улицы Железнодорожной, расположенной неподалеку от железнодорожного вокзала в городе Богодухове.

Согласно справке судебно-медицинской экспертизы ребенок родился живым и доношенным. Смерть младенца наступила в результате переохлаждения. До настоящего времени личность женщины, родившей ребенка, не установлено. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие тяжкого преступления.

По данному факту следственный отдел Богодуховского райотдела милиции возбудил уголовное дело согласно пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).