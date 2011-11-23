Жертвами учителя-педофила стали 15 мальчиков-девятиклассников

В Харьковской области в суд направлено уголовное дело по обвинению учителя-педофила.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Сергея МИРОНОВА.

По его данным, во время досудебного следствия установлено, что мужчина на протяжении 2011 года по месту жительства развращал несовершеннолетних и удовлетворял с ними свою половую страсть неестественным путем. Жертвами учителя-педофила стали ученики-девятиклассники, отдельные из которых не достигли 16-летнего возраста.

Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительное заключение в уголовном деле по обвинению учителя и классного руководителя Купянской общеобразовательной школы и направила уголовное дело в Купянский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в сентябре по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних работники милиции задержали учителя одной из школ Купянска Харьковской области. Предварительно было установлено, что подозреваемый по месту жительства вступал в неестественную половую связь с несовершеннолетними мальчиками. Приблизительное количество потерпевших – около 15 лиц. Во время интимных отношений подозреваемый фотографировал учеников и заставлял их заниматься сексом между собой.