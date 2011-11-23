В столице двоих «защитников» потребителей поймали на взятке

Работники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Соломенского райуправления столичной милиции в результате оперативных мероприятий за вымогательство взятки задержали двух должностных лиц Главного управления городской госадминистрации по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, должностные лица проводили внеплановую проверку в одном из продовольственных магазинов и выявили определенные незначительные нарушения. Вместо того, чтобы действовать по установленным инструкциям, женщины стали вымогать от администрации 3 тыс. грн. за непривлечение к ответственности за нарушение правил торговли. Предприниматели обратились в милицию, и должностные лица были задержаны «на горячем» во время получения денег.

Материалы о совершении преступления переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.