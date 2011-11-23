В Херсоне в День памяти жертв Голодомора будет полуфинал КВН

В Херсоне 26 ноября, в День памяти жертв Голодомора пройдет полуфинал региональной лиги КВН.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие афиши расклеены в областном центре.

В частности, на афише указывается, что в субботу, 26 ноября в 18.00 во Дворце молодежи (бывший ДКТ) на ул. Перекопской состоится второй полуфинал Херсонской открытой лиги КВН.

В игре примут участие 5 команд – херсонские «ОКНО» и «Убей бобра», «Немногие знают» (Днепропетровск), «Да» (Николаев) и «Фреш» (Сумы).

Также на афише отмечается, что игра пройдет при поддержке Управления по делам семьи, молодежи и спорта Херсонской облгосадминистрации и мэра Херсона Владимира САЛЬДО.

Как сообщил начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской ОГА Олег КРАВЕЦ, возглавляемое им учреждение к организации указанного полуфинала КВН имеет косвенное отношение, а организовывает и проводит игру общественная организация Открытая лига КВН "Я валяюсь!", которая и запланировала проведение данного мероприятия на 26 ноября.

"Это они планировали. Мероприятие было запланировано давно и организаторы не знали, что в этот день отмечается День памяти жертв Голодомора", - сообщил О.КРАВЕЦ.

Также, по словам начальника управления ОГА, отменить полуфинал КВН невозможно, так как, в играх участвуют команды из других городов, и уже решен вопрос с их приездом и поселением.

Но, по словам чиновника, организаторы перед началом игры объявят о том, что сегодня день скорби.

Также О.КРАВЕЦ сообщил, что данный полуфинал КВН проводится в рамках выполнения областной программы "Молодежь Херсонщины" и финансируется в рамках этой программы из областного бюджета. Правда точную сумму, выделенную на проведение данного мероприятия О.КРАВЕЦ не назвал.

Напомним, что 26 ноября в Украине ежегодно в соответствии с Указом Президента Украины от 26.11.1998 г. отмечается День памяти жертв Голодомора. В этот день, согласно нескольким указам Президента и соответствующего Закона Украины ограничивают массовые развлекательные мероприятия, вносят изменения в расписание вещания каналов и радиостанций, а отдельные развлекательные телеканалы даже приостанавливают вещание.