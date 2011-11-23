Наливайченко видит попытку реабилитировать сталинизм в Украине

Требование Запорожской прокуратуры осудить к 2-3 годам лишения свободы патриотов, которые демонтировали незаконно установленный памятник Сталину, является циничной попыткой власти реабилитировать сталинизм в Украине.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщает пресс-служба партии.

«Суть запорожского дела не в уничтожении имущества КПУ, а в том, что на территории Украины не должно быть памятников палачам украинского народа», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил и представителям прокуратуры, и судьям, которые принимают решение по этому делу, что решением Апелляционного Суда Киева от 13 января 2010 г. Сталин и его соратники были признаны виновными в организации голодомора-геноцида украинского народа, в результате которого были уничтожены голодом 10 млн. людей

«Я напоминаю всем представителям власти, допустившим установление памятника Сталину в Запорожье, что преступность сталинского режима признали Парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы, и их резолюции должны выполняться нашим государством», - отметил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что сталинизм как преступная идеология и практика будет осужден в судебном порядке.

«Мы требуем от Президента ЯНУКОВИЧА обеспечить безусловное выполнение резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ о недопущении возвеличивания нацистского и сталинского тоталитарных режимов. Призываем представителей всех патриотических сил 30 ноября провести пикетирование следующего заседания Октябрьского райсуда Запорожья и совместно выступить против попыток реабилитации сталинизма и осуждения украинских патриотов», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, памятник И.Сталину был установлен 5 мая 2010 года в центре Запорожья - на территории Запорожского обкома Компартии Украины. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили скульптуру, отрезав ей голову. Впоследствии ответственность за совершение этого деяния взяло на себя ВО «Трезуб».

В ночь на 1 января 2011 г. на территории Запорожского обкома КПУ произошел взрыв, который полностью разрушил памятник И.Сталину и повредил само здание обкома, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту проведения террористического акта, которое пока остается нераскрытым. По обвинению в спиливании головы на памятнике И.Сталину правоохранители задержали 9 членов ВО «Трезуб», большинство из которых находились под стражей с начала января до 13 апреля 2011 г.

Октябрьский райсуд Запорожья до сих пор рассматривает дело о повреждении памятника И.Сталину.