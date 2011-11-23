В Беларуси украинцу дали 5 лет

В Беларуси за мошенничество в особо крупном размере осужден 33-летний гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Беларуси и зарегистрированный в Бобруйске (Могилевская область).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.

«Мужчина, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, в октябре 2010 года путем обмана и злоупотребления доверием заключал договоры на приобретение сельхозпродукции, не имея намерений оплачивать ее», - пояснили в пресс-службе.

Так, у жительницы Гродненской области, которая занимается выращиванием сельхозпродукции, он взял более 12 тонн свеклы и свыше 12 тонн моркови на общую сумму около 24 млн. белорусских рублей, а в фермерском хозяйстве в Барановичском районе Брестской области – более 17 тонн моркови и свыше 20 тонн свеклы более чем на 37 млн. рублей. Овощи мужчина реализовал, а вырученные за них деньги потратил на личные нужды.

После того как потерпевшие обратились в милицию, он был объявлен в розыск. В апреле 2011 года его задержали в Минске.

27 сентября суд Барановичского района и города Барановичи признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

По решению суда в пользу потерпевших с осужденного взыскана вся сумма причиненного ущерба.

22 ноября судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда отклонила жалобы обвиняемого и его защитника, оставив вынесенный приговор без изменения, и он вступил в законную силу.