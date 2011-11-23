Голодающих чернобыльцев окрестили «террористами»

Сегодня ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью Донецкого горсовета.

Согласно сообщению, 22 ноября в городской совет поступила информация от правоохранительных органов об угрозе проведения на территории Донецка террористического акта. По мнению правоохранительных органов, палаточный лагерь протестующих чернобыльцев «несет угрозу находящимся там людям, а также другим жителям города».

«По факту террористической угрозы возбуждено уголовное дело. В связи с этим Донецкий городской совет был вынужден обратиться в Донецкий окружной административный суд с просьбой определиться с мерами, которые могли бы защитить жителей Донецка в связи с угрозой теракта», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что действия Донецкого горсовета «направлены на защиту жизни людей и соблюдение правопорядка в Донецке».

Власти Донецка «призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и способствовать поддержанию мира и порядка в нашем родном городе».

«Городской совет открыт для постоянного диалога со всеми общественными и политическими организациями и готов оказывать содействие в защите прав граждан в рамках своей компетенции», - отмечается в сообщении.

В сообщении также указывается, что «Донецкий городской совет не ставит и не ставил цель ограничивать права чернобыльцев, проводящих акцию протеста у здания Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября на пресс-конференции заместитель прокурора Донецкой области Евгений МАКСАКОВ объявил, что в трех областях - Запорожской, Днепропетровской и Харьковской, с небольшой разницей во времени произошли взрывы самодельных взрывных устройств. «Происшествия эти сопровождались анонимными записками, где открыто высказывались угрозы», а на одном из сайтов неизвестный опубликовал сообщение о том, что взрыв готовится и на территории Донецкого региона, уточнил зампрокурора.

В связи с этим в Донецке было возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 1 УК Украины (террористический акт) и создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники всех силовых органов.

Справка УНИАН. В Донецке с 15 ноября в палаточном городке возле здания областного Управления Пенсионного фонда Украины голодают чернобыльцы, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Донецкий горсовет по просьбе СБУ 22 ноября подал в суд иск с просьбой запретить акцию протеста в связи с террористической угрозой.