Евросоюз не забывает о восточных регионах Украины

Европейский Союз готов поддерживать Украину в процессе реформирования региональной политики при условии выполнения Соглашений о прозрачности и эффективности этих программ и стратегий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал менеджер проектов в сфере регионального и местного развития Представительства ЕС в Украине Доминик ПАПЕНХАЙМ во время четвертого заседания Рабочей группы «Региональное измерение евроинтеграционной стратегии Украины: региональное развитие и межрегиональное сотрудничество» в рамках проекта «Национальный конвент Украины относительно ЕС».

«Представительство Европейского Союза в Украине убеждено в важности этого вопроса и выделило средства на поддержку регионального сотрудничества в Украине объемом около 20 млн. евро на 2011 год и около 50 млн. евро на 2012 год», - сказал Д.ПАПЕНХАЙМ.

В частности, отметил он, ЕС может предоставить юридические консультации по проектам законодательства, по региональному развитию, а также поправок в Бюджетный кодекс относительно создания национального фонда по региональному развитию Украины.

Менеджер проектов также напомнил, что Европейский Союз подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством регионального развития и строительства Украины, а также Директоратом по региональному развитию при Европейской комиссии, что обеспечивает очень высокий уровень представительства и диалога. Политика европейского регионального развития является очень важной составляющей общей политики Евросоюза. Если смотреть распределение бюджета на нынешний 2011 год и проект бюджета ЕС на 2012 год, то примерно 45% расходов приходится на финансирование программ регионального развития, отметил Д.ПАПЕНХАЙМ.

По его словам, опыт, который накопил Европейский Союз при осуществлении программ регионального развития, распространяется не только на территории ЕС, есть действующие программы сотрудничества со странами, граничащими с Евросоюзом, в частности с Украиной.

«ЕС не забывает о центральных и восточных регионах Украины, которые не граничат со странами Евросоюза. В следующем году Европейский Союз начнет ряд программ, в которых смогут участвовать муниципальные учреждения и организации по широкому спектру вопросов: энергосберегающие технологии, стратегического планирования, развития гражданского общества», - сообщил Д.ПАПЕНХАЙМ.