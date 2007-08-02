Пожар в заповеднике под Ялтой локализован

Пожар в урочище Уч-Кош (Большая Ялта, Крым), который начался 30 июля, сегодня был локализован благодаря усилиям спасателей, лесников и военнослужащих внутренних войск, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

Как напоминают бойцы МЧС, общая площадь пожара составила около 80 гектар. Точная площадь и величина материального ущерба будут установлены позже.

По состоянию на вечер 2 августа все прикомандированные подразделения возвращены в места своего постоянного базирования, за исключением Ялтинского МЧС и лесхоза. Их задача заключается в так называемом «патруливании места пожара». «Как показала проведенная разведка, на всех 80 гектарах отсутствует открытое горение, местами дымятся и тлеют древесные пни и обломки упавших деревьев», - рассказали в МЧС автономии. Часть техники ялтинских спасателей и лесников, а также «основные рукавные линии» находятся на своих местах до полного устранения признаков горения и окончательной ликвидации пожара.

В районе плато горы Ай-Петри идет небольшой дождь, что также способствовало скорейшей локализации очага пожара, подчеркнули в МЧС.

Как сообщалось, пожар в урочище Уч-Кош начался 30 июля. За прошедший месяц это восьмой пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Причины пожаров установит следствие.